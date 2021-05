Durleșteanu va participa la alegerile anticipate: În ce formulă CHIȘINAU, 19 mai - Sputnik. Fostul ministru al Finanțelor Mariana Durleșteanu și fost candidat la funcția de prim-ministru din partea majoritații parlamentare a declarat ca va candida la apropiatele alegeri parlament anticipate. Durleșteanu a facut anunțul in cadrul unei emisiuni la un post local de televiziune. Ea a precizat ca va merge la alegeri pe listele partidului „Lege și Dreptate”, care este condus de generalul și deputatul primului Parlament al Moldovei Nicolae Alexei. ”Este o echipa este noua care se formeaza deocamdata. Vom merge la alegeri cu un partid care impartașește… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

