Durianul, ”regele fructelor” din Asia de Sud-Est, importuri de 6 mld. dolari

- Cunoașteți acest fruct? Acesta este „regele fructelor” din Asia de Sud-Est: durian. Durianul este favoritul chinezilor pentru gustul dulce și textura unica. Pe piața chineza, in ultimii doi ani, durianul a fost importat in valoare de 6 miliarde de dolari, reprezentand 91% din cererea globala. Durianul…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a adresat, duminica, o scrisoare de felicitare celei de-a șasea ediții a Expoziției Internaționale de Importuri din China (EIIC). Xi Jinping a amintit ca au fost organizate, din 2018 pana azi, cinci ediții ale expoziției, iar pe fundalul unei piețe uriașe din China,…

- Expoziția internaționala de importuri din China (CIIE) se va organiza pentru a șasea oara și are loc intre 5 și 10 noiembrie la Shanghai. La eveniment vor participa oaspeți din 154 de țari, regiuni și organizații internaționale. La targul de business vor fi peste 3.400 de firme internaționale, dintre…

- Merele sunt fructe delicioase și hranitoare care ofera o varietate de beneficii pentru sanatate. Ele sunt o sursa buna de vitamine, minerale, fibre și antioxidanți. Un singur mar conține pana la 500 de substanțe benefice pentru organism.

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Pentru tranziția verde a intregii economii va fi nevoie de investiții substanțiale: necesarul de investiții in dezvoltarea verde din cateva sectoare cheie este estimat la aproximativ 3 la suta din PIB-ul cumulativ pana in 2050, se arata in raportul de țara privind clima și…

- Pe masura ce se apropie a șasea ediție a Expoziției Internaționale de Importuri din China, mai multe companii transnaționale sunt pregatite sa participe cu ultimele rezultate inovatoare. „Perspectivele promițatoare și oportunitațile infinite pe care le ofera economia Chinei, ne dau tot mai mult increderea…

- Un ofițer de securitate de la aeroportul din Manila a fost filmata inghițand ceea ce par trei bancnote de 100 de dolari, relateaza CNN Filipine și The Inquirer, un ziar in limba engleza din țara insulara din Asia de Sud-Est. Situația este investigata de Oficiul local pentru Securitatea TransporturilorIncidentul…

- Marți, la Ottawa, Sebastian Burduja, ministrul roman al energiei, și Jonathan Wilkinson, ministrul canadian al energiei și resurselor naturale, au facut anunțul potrivit caruia Canada poate sa susțina cu pana la 3 miliarde de dolari finanțarea dezvoltarii proiectelor nucleare de catre Nuclearelectrica,…