Durian, fructul care pute, dar are un gust surprinzător Unul dintre cele mai mari fructe exotice și, cu siguranța, cel mai straniu dintre toate, durian are un miros de-a dreptul respingator. Langa taraba cu durian te simți ca și cum ai sta langa o toaleta publica infecta. Cu toate acestea, miezul cremos al fructului este savuros, dupa cum spun cei care il iubesc. Durian are mulți adepți, consumatori cuceriți de pulpa lui cremoasa și savuroasa, și care reușesc sa treaca de mirosul lui neplacut. Dar sunt și mai mulți cei care nu s-ar apropia niciodata de acest fruct, indiferent de beneficiile lui deosebite intre celelalte fructe exotice . In Malaezia… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

