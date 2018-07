Durerile menstruale, la fel de dureroase ca infarctul Durerile menstruale sau Dismenorea, sunt la fel de dureroase ca un infarct, au concluzionat medicii. Descoperirea a fost facuta de John Guillebaud, profesor al sanatații reproductive de la Universitatea din Londra. Durerile lunare ale femeilor nu au fost studiate cu atenție pana in prezent, ba chiar au fost cu totul ignorate, iar foarte multe femei sufera in liniște deși trec prin agonia experienței menstruale. Dismenorea, acesta fiind termenul clinic pentru durerile menstruale, interfereaza cu viața de zi cu zi a uneia din cinci femei. Și exista foarte puține cercetari pentru aceasta condiție,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

