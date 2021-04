Stiri pe aceeasi tema

- Noua varianta de coronavirus, prezentand atat caracteristicile tulpinii britanice B1.1.7, cat si mutatia E484K, care potrivit unor studii poate reduce eficienta vaccinurilor impotriva virusului, a fost identificata si in Romania, pe baza secventierilor efectuate la Universitatea „Stefan cel Mare” din…

- Allview a inregistrat, in 2020, o cifra de afaceri de peste 82,75 milioane de euro (404,61 milioane de lei), cea mai mare din istoria de 19 de ani a companiei. Profitul net s-a situat la 4,88 milioane de euro (23,86 milioane de lei), dupa un an de creștere a vanzarilor pentru echipamentele electronice,…

- Institutul National de Sanatate Publica lucreaza la trei scenarii care ar putea fi aplicabile in curand in funcție de evoluția epidemiei de coronavirus in Romania. Cel mai negru scenariu pe care specialiștii INSP il iau in calcul este acela potrivit caruia, pana pe 20 martie, numarul zilnic al cazurilor…

- Un numar de 128.700 doze de vaccin Pfizer au ajuns la Bucuresti, informeaza marti dimineata platforma ROvaccinare.Transa alocata pentru Bucuresti, Constanta, Craiova, Brasov si Iasi a ajuns in jurul orei 5,00, pe Aeroportul Otopeni, precizeaza sursa citata.In jurul orei 10,30, 35.100 doze vor ajunge…

- O nava ANNA M aflata sub pavilionul Republicii Moldova a fost reținuta in portul Constanta, Romania. Nava respectiva apare pe lista celor reținute in porturi pe site-ul parismou.org, iar motivul ar fi existența mai multor deficiente tehnice majore depistate de catre autoritație portuare, transmite jurnal.md.…

- Aplicația Zepp, care in trecut se numea Amazfit dezvaluie cateva detalii interesante despre noul Xiaomi Mi Smart Band 6, dar și actualizarile cheie fața de predecesorul sau. Ca de obicei, exista doua versiuni – una pentru China (XMSH16HM, cu NFC) și una pentru piața globala (XMSH15HM, cel mai probabil…

- Un barbat din Constanta a devenit al cincilea pacient din Romania care prezinta virusul COVID 19, cu tulpina din Mare Britanie, care o raspandire mai ampla.Totodata, barbatul in varsta de 69 de ani nu a calatorit in afara tarii, conform datelor furnizate de catre Institutul Matei Bals.Inca un caz de…

- Semnal de alarma tras de Cozmin Gușa pe pagina sa de socializare. Analistul politic atrage atenția asupra faptului ca unele dintre cele mai profitabile active din economie ar putea fi privatizate ieftin/gratis. Gușa face aceasta remarca bazandu-se pe doua analize realizate de Petrișor Peiu și Adrian…