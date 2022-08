Stiri pe aceeasi tema

- Durerile de cap matinale sunt frecvente, iar de multe ori acestea apar din cauza lipsei de odihna sau ca un rezultat al deshidratarii. In cazul in care persista, poate exista o problema mai grava.

- Celebrul imunolog Anthony Fauci, principalul consilier al presedintelui american Joe Biden pe probleme legate de COVID-19 si care a devenit totodata imaginea luptei impotriva pandemiei de coronavirus in Statele Unite, a anuntat luni ca isi va parasi atributiile oficiale in luna decembrie a acestui an.

- Seria de smartphone-uri iPhone 14 ar putea fi amanata pe fondul cresterii tensiunilor dintre China si Taiwan. Situatia gigantului american este una sensibila deoarece Apple foloseste procesoare produse de TSMC (Taiwan) care sunt livrate catre Pegatron in China (locul unde se fabrica iPhone-urile). Apple…

- Centrul de agrement bombardat de ruși in regiunea Odesa este, de fapt, un sanatoriu renovat de autoritațile de la Chișinau și destinat copiilor moldoveni cu probleme de sanatate, a informat ministra Sanatații din Republica Moldova, Ala Nemerenco.

- Jador traverseaza o perioada destul de aglomerata in ultima vreme, asta fiindca s-a dat startul evenimentelor și are numeroase cantari. Ei bine, pe langa asta, artistul se confrunta acum și cu o serie de probleme de sanatate. Iata ce a pațit și ce le-a povestit fanilor din mediul online!

- Chiar daca in ultima vreme le-a mers destul de bine, luna iulie nu vine cu cele mai frumoase vești pentru trei zodii. Acești nativi se vor confrunta cu probleme de sanatate și vor ajunge pe mainile medicilor. Ei au nevoie de multa atenție și rabdare pentru a se recupera.

- Vești proaste pentru doua zodii din horoscop! Nativii acestor zodii se vor confrunta cu probleme de sanatate și vor avea parte de foarte mult stres la locul de munca. Vor renunța la proiecte din cauza agitației, dar și a presiunii din ultima perioada și vor avea nevoie de o pauza indelungata.

- Regina Elisabeta a II-a nu va participa vineri la slujba de mulțumire de la St Paul's, dupa ce joi a avut un "disconfort" in timpul festivitaților Jubileului, informeaza BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…