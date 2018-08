Dureri în piept? Iată ce ar putea să le cauzeze Iata o combinatie de solutii conventionale si medicina alternativa pentru a reduce durerile in piept. Dureri in piept # 1: Fitoterapie pentru dezechilibrele hormonale Dureri in# 1:pentru dezechilibrele hormonale Cele mai multe dureri in piept, umflaturi si sensibilitate crescuta sunt legate de un dezechilibru hormonal – circulatia hormonala nu se desfasoara corespunzator dupa 40 de ani sau hormonii din pastile (terapii de inlocuire a hormonilor, anticonceptionalele, dar si alte tipuri de medicamente) sau xenoestrogeni, hormoni care imita estrogenul pe care femeile ii absorb din mediu inconjurator. Durerile in piept sunt un indicator… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Prezent la „Sinteza zilei ”, Liviu Dragnea a spus ca președintele Klaus Iohanis a avut o ieșire ridicola la Consiliul Național al PNL de sambata. Mai mult, liderul PSD i-a dat si o replica pe masura in ceea ce priveste placuta de inmatriculare cu mesajul vulgar M..EPSD.

- 4 exercitii pentru durerile de spate Exercitii pentru durerile de spate #1: Pawanmuktasana Acest exercitiu relaxeaza coloana vertebrala, in special zona spatelui inferior si coapsele. Aceasta pozitie din yoga regleaza tranzitul intestinal. Cum se face: Asaza-te pe spate si relaxeaza-te…

- Ca raspuns la nevoile mondiale ale femeilor, industria cosmetica si cea a chirurgiei plastice au dezvoltat o multitudine de optiuni pentru indepartarea ridurilor si a semnelor de imbatranire. Medicina traditionala ofera de mii de ani cele mai viabile si mai eficiente solutii pentru prevenirea,…

- Dupa o deportare nereușita, poliția germana descinde intr-un lagar de prima asistența, din Ellwangen. Polițiștii sunt amenințați de 150 de refugiați și se retrag. Operațiunea de proporții se incheie cu mai multe arestari. Deportarea solicitantului de azil respins are loc dupa trei zile, iar costurile…

- Durerile de cap, migrenele nu iarta pe nimeni, chiar daca este vara. Mediul cu aer conditionat, diferentele de temperatura, o sinuzita cronica, toate aceste duc la dureri de cap extrem de puternice.

- Aparent din senin, marea majoritate a oamenilor s-au confruntat la un moment dat cu o durere in piept, un disconfort care a tinut cateva secunde sau minute. Desi de regula, acest disconfort nu reprezinta o problema de sanatate, sunt si cazuri cand poate sa fie un semn de alarma.

- Automedicatia a devenit practica cea mai frecventa in Romania. Aproape un sfert dintre romani asociaza durerile in piept cu infarctul miocardic și peste jumatate dintre pacienti iși trateaza durerile dentare acasa, fara sa consulte stomatologul in prealabil, releva un studiu dat publicitatii de docbook.ro,…

- Jucatoarea elvetiana Timea Bacsinszky, dubla semifinalista la Roland Garros, a declarat forfait pentru Grand Slam-ul pe zgura din cauza ca nu s-a refacut suficient dupa o accidentare la gamba, relateaza AFDP. ''Cu mare tristete am decis sa nu joc la Roland Garros, in fata riscului de a compromite…