Dureri dentare, urmate de procese: o pacientă de la Dentesse a apelat la judecători ca să-şi obţină datele sale medicale Pentru o clinica ieseana, dosarul medical este secret pana si fata de pacientul caruia ii apartine. O ieseanca a trebuit sa se adreseze instantei pentru a obtine actele referitoare la tratamentul pe care il urmase. La solicitarea adresata clinicii, i se raspunsese ca actele sunt confidentiale inclusiv dupa deces. Femeia se adresase clinicii Dentesse in octombrie 2017, pentru o lucrare dentara uzuala, respectiv montarea unei coroane din ceramica pe unul dintre incisivi. In decembrie, a trebuit sa revina, pentru ca lucrarea genera disconfort. Proteza a fost ajustata in mai multe randuri, insa disconfortul… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

