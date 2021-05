Dureri de picior care trebuie tratate fără întârziere Numarul mare de ore petrecute la birou, in mașina sau stand in picioare, greutatea corporala crescuta, fumatul, colesterolul crescut, consumul in exces de sare fac ca un numar mare de persoane sa se planga de dureri de picioare. Picioarele trebuie sa ne susțina greutatea, dar obiceiurile proaste de mers, alegerea... The post Dureri de picior care trebuie tratate fara intarziere appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia a schimbat ritualurile religioase la Catedrala din Galați. Ritualul spalarii picioarelor din Joia mare a fost inlocuit cu spalarea mainilor cu un ștergar. De asemenea, arhiepiscopul nu a sarutat picioarele copiilor saraci și toți participanții au purtat maști de protecție. Traditia…

- A fost inmormantat langa biserica unde a slujit aproape trei decenii. Trupul neinsufletit al parintelui a fost dus pe brațe de preoți facand inconjurul bisericii și inhumat apoi in dreapta lacașului de cult.

- Oțetul are intrebuințari nebanuite. Deși se folosește pentru un anume truct, cunoscut cu precadere in Romania, cel folosit pentru clatirea parului, el poate fi utilizat cu succes și cand vine vorba despre tratarea ciupercilor de la picior, acționand antimicotic. Scapa de ciupercile de la picior cu oțet…

- Activistul de mediu Daniel Bodnar a aparut pentru prima data in fața susținatorilor sai intr-un live pe pagina sa de facebook, anunțand ca a revenit in țara, dupa doua luni foarte grele, dar cu vești bune privind starea sa de sanatate:"Picioarele mele au simț pana in varful degetelor. Pot sa ...

- Criticul Kremlinului Alexei Navalnii, incarcerat intr-o inchisoare din Rusia, a solicitat ajutorul unei comisii publice pentru a obtine injectii cu analgezice pentru dureri grave pe picior, a afirmat seful acestei comisii, intr-un comunicat citat de Reuters.

- Medicul Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, a enumerat, intr-o interventie la Antena 3, sechelele pe care le-a remarcat la pacientii care au trecut prin boala COVID. „Boala aceasta este particulara si parca este altfel decat stiam noi evolutia unor infectii virale”, sustine…

- Incident șocant intr-o gospodarie de pe strada Oașului din Cluj-Napoca. Un barbat care sapa gradina cu o motosapa s-a accidentat grav. Utilajul i-a prins picioarele intr-un moment de neatenție. Unul dintre membrele inferioare a fost amputat total, iar celalalt a ramas prins in utilaj. Medicii l-au sedat…

- In seara zilei de 19 februarie 2021, in jurul orei 21:30, o deținuta incarcerata in Penitenciarul de Femei Targșoru Nou a atacat și lovit o asistenta medicala care urma sa-i administreze tratamentul.