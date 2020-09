Stiri pe aceeasi tema

- Florina Gabriela, fosta soție a primarului din Sangeorgz Bai Traian Ogagau, a scris o postare pe Facebook dupa ce in spațiul public a aparut o inregistrare video in care Traian Ogagau iși umilea fiica. In imaginile filmate chiar de Traian Ogagau, se vede cum fetița de 10 ani sta in genunchi, cu mainile…

- Un rapper celebru a fost la un pas sa iși piarda familia, in urma unei declarații controversate despre propria soție. Acum, la mai bine de o luna de la „incident”, vedeta a decis sa linișteasca apele.

- Ludovic Orban a spus, luni seara, la Digi24 ca procentul cazurilor de coronavirus in randul elevilor este de 6,3%. El a dat aceste date in condițiile in care școala inca nu a inceput. Premierul a adaugat ca toți elevii, profesorii și personalul nedidactic trebuie sa poarte masca la școala.

- Premierul Ludovic Orban arata ca in ciuda faptului ca școlile au fost inchise, 6,3% dintre cei care au avut coronavirus in Romania au varsta școlara. Orban susține ca autoritațile pregatesc toate masurile pentru inceperea in buna regula a școlilor, dar nu este exclusa o creștere a numarului de cazuri.Citește…

- Un accident rutier s-a produs astazi, in jurul orei 14:30, pe DN1A, la iesirea din localitatea Stancesti. Doi soferi au ajuns la spital, dupa ce unul dintre ei, un tanar in varsta de 20 de ani, a efectuat o depasire neregulamentara. Comunicatul IJP Prahova: Din primele verificari, un conducator auto…

- 7 copii din cadrul Centrului de plasament si reabilitare pentru copii de varsta frageda din Chișinau au fost testați pozitiv la noul tip de coronavirus. Potrivit ministerului Sanatații, primul caz a fost confirmat pe 23 iulie la un angajat, iar toți cei 15 copii care au intrat in contact cu persoana…

- Un copil in varsta de 8 ani, din Cluj-Napoca, disparut din data de 25 iulie, a fost gasit mort. Politia a fost sesizata de catre o femeie cu privire la faptul ca, din data de 25 iulie, ora 22:20, nu a mai putut lua legatura cu fiul ei in varsta de 8 de ani, din Cluj-Napoca, care se afla impreuna tatal…

- Cel puțin 40 de milioane de copii de varsta preșcolara din intreaga lume nu au beneficiat de educația timpurie esențiala in anul de dinaintea inceperii școlii din cauza pandemiei, conform unui nou studiu publicat de UNICEF.