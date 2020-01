Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 59 de persoane si-au pierdut viata si multe altele sunt date disparute in urma avalanselor inregistrate in Kashmirul pakistanez in ultimele 24 de ore, au declarat marti oficiali guvernamentali, citati de Reuters. In India vecina, cel putin 10 persoane au murit dupa ce mai multe avalanse au…

- Cel putin trei persoane au murit in urma inundatiilor care au lovit sudul Iranului in ultimele zile, izoland sute de sate, au informat mass-media oficiale marti, citate de AFP. "Pana in prezent, trei persoane au murit, iar o a patra este data disparuta", a informat, pe site-ul Press TV,…

- Ministerul Afacerilor Interne din Romania a postat un mesaj pe pagina de Facebook a institutiei in care face un apel catre soferi in contextul zecilor de accidente rutiere petrecute in ultimele doua zile, care au costat viata a aproape 20 de persoane.

- Andreea Banica (41 de ani) este, fara indoiala, una dintre cele mai norocoase artiste din showbiz-ul autohton. Vedeta are doi copii minunati, dar si un sot de nota 10. In familia cantaretei, fericerea este cuvantul de ordine. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!

- Durere de necuprins, intr-o familie din comuna buzoiana Bisoca. Un tanar de 24 de ani și-a pierdut viața la inceputul acestei saptamani, dupa ce un arbore pe care incerca sa il taie i-a cazut fix in cap, omorandu-l pe loc. George M. facea parte dintr-o familie de oameni simpli, dar muncitori. La cei…

- „Faptul ca am facut politica nu este un regret. Dar nu mi-a permis sa stau destul de mult cu fiul meu. Am fost mult plecata, multa activitate politica. Mama mea a stat mult cu Victor, l-a iubit enorm! Pentru mine a fost foarte greu, mai ales ca parinții mei s-au desparțit cand eram in liceu.…

- Oana Lis este una dintre cele mai asumate vedete de la noi. Chiar daca unele dintre divele din showbizul romanesc vor sa para ceea ce nu sunt, blondina niciodata nu a afișat mai mult decat ceea ce este. Unde mai punem la socoteala faptul ca Oana Lis nu a uitat nicicand de unde a plecat!