Podul avariat de prea multă iubire

Podețul pietonal din Parcul Copiilor a intrat în reabilitare. Podul nu arată deloc bine, cu asfaltul năpădit de iarbă, treptele sparte și balustrada ruptă. De vină pentru găurile mari din plasa de sâmă care mărginește podețul este iubirea.