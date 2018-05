Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 40 de ani, din judetul Galati, a fost transportat cu o ambulanta in stare foarte grava la spital, dupa ce a suferit un traumatism cranio-cerebral. In urma analizelor, s-a stabilit ca barbatul avea o alcoolemie in sange de 6,3 la mie. Din primele informatii, se pare ca el ar fi baut alcool…

- Din pacate, cazul elevei care a cazut de la etaj, pe geamul scolii generale nr. 7 din Targu Mureș, a avut un final tragic. Fetița s-a stins din viața astazi, dupa mai multe saptamani de chinuri, cu operații repetate la coloana, intr-un spital din Cluj Napoca. (Oferta speciala playstation) „Dragi mureseni,…

- Spitalul Clinic Județean de Urgența „Sfantul Apostol Andrei” Constanța gazduiește cel de-al treilea centru de excelența dedicat pacienților cu boli inflamatorii intestinale din Romania, dupa cele deschise anul trecut, la București și Cluj-Napoca. Deschiderea Centrului Dedicat Pacienților cu Boli Inflamatorii…

- Paramedicii de la SMURD incearca, la aceasta ora, sa resusciteze o fetita care, se pare, a cazut dintr-o caruta, in localitatea Zizin. „Intervenim cu doua echipaje SMURD. Echipajul de terapie intensiva aflat la fața locului a gasit-o in stop cardio-respirator. Sunt executate manevre de resuscitare”,…

- Un accident rutier, soldat cu moartea unei persoane, a avut loc, vineri dupa-amiaza, în localitatea salajeana Fildu de Jos.Potrivit primelor informații, accidentul a fost provocat de neatenția unui șofer de 37 de ani, din județul Cluj, care ar fi efectuat o manevra de mers înapoi…

- O fetita din clasa a VI-a a fost a fost transportata, luni, la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Targu-Mures, dupa ce a cazut de la etajul intai al Scolii Gimnaziale nr. 7 Targu Mures, pe o fereastra deschisa, in timp ce mergea la ora de sport. Politia a deschis o ancheta. Seful Inspectoratului…

- O fetita din clasa a VI-a a fost a fost transportata, luni, la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Targu-Mures, dupa ce a cazut de la etajul intai al Scolii Gimnaziale nr. 7 Targu Mures, pe o fereastra deschisa, in timp ce mergea la ora de sport. Politia a deschis o ancheta.

- O fetita din clasa a VI-a de la Scoala Gimnaziala nr. 7 din Targu Mures a cazut, luni, de la etajul scolii, fiind transportata de catre parintii ei la UPU-SMURD pentru a primi ingrijiri medicale.Seful Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Mures, Ioan Macarie, a declarat, pentru AGERPRES, ca…