- Au aparut noi imagini cu cei trei tineri romani luați de viitura in Italia. Unul dintre martorii care se aflau pe podul din apropiere a filmat momentul in care un pompier italian s-a aruncat in apele involburate pentru a-i salva, relateaza Corriere della Sera.Va avertizam ca urmeaza informații și imagini…

- Momente dureroase in localitatea Tarna Mare din judetul Satu Mare. Trupurile neinsuflețite ale celor doua romance moarte in viiturile din Italia au fost aduse acasa. Fetele vor fi conduse pe ultimul drum sambata.

- Cele doua tinere romance care si-au pierdut viata in inundatiile din Italia vor fi inmormantate sambata in localitatea natala din judetul Satu Mare. In paralel continua cautarile tanarului care se afla cu ele in momentul tragediei, si el de nationalitate romana. Drama celor trei a provocat emotie in…

- Patrizia Cormos, de 20 de ani, si Bianca Doros, de 23 de ani, cele doua fete de origine romana care au murit in raul Natisone din Italia vor fi inmormantate in Romania. O slujba religioasa va avea loc, miercuri, la Udine, oficiata de un preot ortodox si unul catolic, urmand ca apoi sicriele cu trupurile…

- Patrizia Cormos (20 de ani) si Bianca Doros (23 de ani), cele doua tinere de origine romana care au murit in raul Natisone din Italia luate de viitura, vor fi inmormantate in Romania, imbracate in rochii de mireasa. O slujba religioasa urma sa aiba loc, miercuri, la Udine, oficiata de un preot ortodox…

- Patrizia Cormos și Bianca Doros, cele doua tinere ucise dupa ce au fost luate de viitura, au fost imbracate in rochii mireasa. Trupurile neinsuflețite au fost depuse la capela. Intre timp, mama Patriziei a facut declarații de-a dreptul sfașietoare. Cu durere in voce și in suflet, a criticat oamenii…

- Parchetul din Udine a deschis o ancheta in cazul celor trei tineri care sunt inca disparuți in raul Natisone din Premariacco, langa Udine. Imaginile cu cei trei tineri imbrațișați in mijlocul apelor au starnit o emoție puternica. Acea imbrațișare a fost ultima incercare de a se agața de viața și de…

- Tinerii romani luati de ape in Italia sunt de negasit. Ultimele imagini cu Patrizia Cormos, Bianca Doros si Cristian Molnar sunt socante! Un martor i-a surprins imbratisati in mijlocul puhoaielor. Apoi, in cateva minute, au fost tarati de ape sub privirile salvatorilor neputinciosi. Se aflau acolo ca…