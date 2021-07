Stiri pe aceeasi tema

- Tanara din Baia Mare, spulberata de o mașina in timp ce aștepta in stația de autobuz, a murit noaptea trecuta pe patul de spital. Soțul sau, lovit și el de autoturismul scapat de sub control, este internat la Cluj-Napoca, iar starea sa este mai buna.

- Aceasta a suferit si o operație de amputare a piciorului, in urma impactului devastator. Sotul ei, care se afla chiar langa ea la momentul tragediei, a suferit mai multe traumatisme si a fost transferat la o clinica din Cluj-Napoca. Intre timp, soferul vinovat a fost retinut.Cei doi tineri din localitatea…

- Șoferul care a mutilat pe viața doi tineri, la Baia Mare, nu e la primul accident. Martorii au fost șocați de reacția lui: ”O stat și radea” Accident cumplit aseara in municipiul Baia Mare. Doi tineri proaspat casatoriti au fost spulberati de un bolid chiar in statia de autobuz. Tanara si-a pierdut…

- Teribilul accident care a avut loc, la sfarșitul saptamanii trecute, in județul Vrancea, a fost surprins de camera montata pe tractor. Mașina, condusa de un tanar, cu peste 100 de km pe ora, a intrat in plin in autovehicul. Accidentul a avut loc pe data de 26 iunie, pe DN23, in judetul Vrancea, comuna…

- Accidentul s-a produs în timp ce una dintre mașinile implicate ieșea din parcarea supermarketului Kaufland. În acel moment, un șofer a lovit mașina care ieșea din parcare, în care se afla pasagerul ce a fost transportat…

- Accidentul a avut loc pe DJ107M, între Luna de Sus și Vlaha, miercuri, în jurul orei 13.00. Șoferul are 66 de ani, iar pasagera de 62 de ani a fost transportata la spital în urma incidentului. „Conform primelor informații,…

- O tanara in varsta de 25 de ani, din județul Maramureș, a facut prapad pe strada Septimiu Albini din Cluj-Napoca. Aceasta a intrat cu autoturismul pe contrasens și a lovit o alta mașina condusa regulamentar. In urma impactului, autoturismul condus de aceasta a ricoșat și a lovit alt autovehicul parcat,…

- Un accident de circulație, in care a fost implicat un șofer din Dej, a avut loc astazi, in jurul orei 10:40, in zona Operei Maghiare din Cluj-Napoca. ”Conducatorul unui autoturism, un barbat de 44 de ani, din municipiul Dej, a intrat in coliziune fața-spate, cu un autoturism condus de o tanara de 29…