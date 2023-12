Durere de cap în Occident. Înghețarea conturilor Rusiei, consecințe economice și geopolitice Folosirea banilor ruși pentru reconstrucția Ucrainei pare atractiva, dar are implicații majore. Inghețarea – adica sechestrarea rezervelor bancii centrale rusești – vine cu implicații economice, financiare și geopolitice care trebuie cantarite pentru a se ajunge la o decizie echilibrata in aceasta dezbatere dificila. In mod specific, sancțiunile urmaresc sa reduca capacitatea Rusiei de a purta […] The post Durere de cap in Occident. Inghețarea conturilor Rusiei, consecințe economice și geopolitice first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

