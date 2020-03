Stiri pe aceeasi tema

- Durata de vindecare a infectiei cu noul coronavirus COVID-19 depinde de severitatea simptomelor si poate dura între doua si sase saptamâni, noteaza Grupul de Comunicare Strategica, care lucreaza îndeaproape cu Ministerul Sanatatii, într-un mesaj cu scop informativ. În…

- 3 romani din Italia au murit in urma infecției cu noul coronavirus, iar 29 de cetațeni romani din strainatate au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19, astfel: 23 in Italia, 2 in Namibia, unul in Spania, unul in Luxemburg, unul in Irlanda și unul in Tunisia, informeaza Hotnews. Cifrele au fost…

- Ministerul Sanatații monitorizeaza in permanența situația stocurilor de teste pentru diagnosticare moleculara (Real Time PCR) existente la nivel național, anunța Grupul de Comunicare Strategica.

- Incepand de ieri dimineata functioneaza Centrul Operational de Coordonare, care va stabili legatura cu directiile de sanatate publica si unitatile sanitare apartinand Ministerului Sanatatii pentru identificarea in timp real a situatiilor de risc asociate infectiei cu coronavirus si pentru stabilirea…