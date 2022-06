Durata de viaţă a telefoanelor mobile este în creştere (raport) Firma de cercetare de piata Gartner a prognozat joi ca vanzarile mondiale de telefoane mobile vor scadea cu 7,1% in acest an, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Mai multe tari, inclusiv statele americane care au legalizat canabisul, par sa fi contribuit la cresterea consumului regulat al acestui drog, in timp ce lockdownurile anti-COVID-19 au avut un efect similar, crescand riscurile de depresie si de sinucidere, precizeaza un raport ONU publicat luni, informeaza…

Tarile membre UE si parlamentarii europeni au ajuns marti la un acord cu privire la introducerea, din 2024, a unui incarcator universal pentru toate dispozitivele mobile din Europa, respingand obiectiile grupului american Apple, producatorul telefoanelor iPhone, transmite Reuters.

Liderul PSD Iasi, senatorul Maricel Popa, sustine ca autostrada A8 are nevoie de "mai multa sustinere practica si de mai putina galceava politica", el precizand ca, daca nu va exista coeziune in jurul proiectului, atunci nu se va reusi implementarea acestuia.

Oceanele lumii au avut anul trecut cele mai calde și cele mai acide niveluri inregistrate vreodata, a anunțat miercuri Organizația Meteorologica Mondiala (OMM), in timp ce oficiali ai Națiunilor Unite au avertizat ca razboiul din Ucraina amenință angajamentele climatice globale, scrie Reuters, potrivit…

Oceanele lumii au atins in 2021 cele mai calduroase si mai acide niveluri inregistrate pana in prezent, in timp ce topirea calotelor glaciare a provocat cresteri record ale nivelului marilor, a avertizat miercuri Organizatia Meteorologica Mondiala (WMO), potrivit Reuters.

Liderul PSD Iași, senatorul Maricel Popa, ii ataca dur pe liberalii Costel Alexe și Mihai Chirica, despre care susține ca au parasit orașul și județul, iar proiectele lor sunt ignorate inclusiv de catre Guvern și conducerea centrala a PNL.

Numarul cazurilor de rujeola a crescut cu 79% in primele doua luni ale acestui an in raport cu perioada echivalenta din 2021, intrucat pandemia de COVID-19 a afectat campaniile de vaccinare a copiilor din lumea intreaga, potrivit datelor publicate de UNICEF si Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS),…

Firma de stat Botas din Turcia a anuntat majorarea pretului gazelor naturale cu 50% pentru utilizatorii industriali, si cu 35% pentru gospodarii, din cauza cresterii globale a preturilor energiei, transmite Reuters. De asemenea, pretul gazelor naturale pentru productia de electricitate va creste…