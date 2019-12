Durata de fierbere a ouălor. Greșeala pe care o fac gospodinele Daca iti plac ouale trebuie sa stii cum si cat trebuie fierte pentru a obtine oul perfect pentru tine: moale, tare sau mediu. Se intampla adesea ca galbenusul oului fiert sa nu fie galbenul la care te-ai fi asteptat, ci sa fie verzui? Acesta este rezultatul reactiei dintre sulful existent in albus si fierul din galbenus, reactie care apare atunci cand oul este gatit prea mult. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- SPANIA - ROMANIA 5-0. Invitat astazi in emisiunea „Stop pe piept” de la Radio Național FM, fostul selecționer Anghel Iordanescu (69 de ani) i-a facut inventarul lui Cosmin Contra, dar a avut reproșuri și pentru cei de la FRF. „Nu trebuie sa punem totul in carca lui Contra. Și-a dorit sa califice echipa,…

- Prezidențiabilul PSD, Viorica Dancila, a admis faptul ca a comis gafe in ultima perioada și in timp ce iși explica greșelile l-a confundat pe Ludovic Orban cu Viktor Orban.”Eu nu spun ca nu am facut greșeli, dar va rog sa-l urmariți și pe domnul Iohannis cate gafe face. Sa ințeleg ca doar…

- Ciorba este un aliment nelipsit de pe mesele gospodinelor. Medicii o recomanda deoarece hidrateaza și are proprietați nutritive. Cu zeci sau chiar sute de rețete, de la supe simple la amestecuri complicate de ingrediente, acest aliment complex are insa cateva secrete... The post Cum te otravește ciorba…

- Traian Basescu a criticat decizia lui Ludovic Orban care a ignorat votul negativ din comisiile parlamentare pentru 3 dintre oamenii sai propuși in guvern și nu a vrut sa ii schimbe, așa cum era cutuma parlamentara. Fostul președinte al Romaniei crede ca Orban a greșit și s-ar putea ca investirea…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a declarat luni ca a fost o greseala protejarea de catre PSD a lui Calin Popescu-Tariceanu in Senat, atunci cand s-a discutat despre solicitarea DNA. Intrebata, la...

- Președintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat sambata, la Romexpo, la evenimentul de lansare a candidatului PSD la prezidentiale, Viorica Dancila:Sunt membru PSD din 1990, o sa pierd aceasta calitate cand voi merge la locul cu verdeataCand vad mobilizarea de azi imi dau seama ca…

- CS Dinamo Bucuresti a invins-o pe CSM Resita cu scorul de 34-24 (16-12), joi, in deplasare, in etapa a sasea a Ligii Nationale de handbal masculin. Campioana a bifat a sasea victorie consecutiva, cei mai buni marcatori ai sai fiind Jamali 6 goluri, N. Negru 6, Mousavi 5.

- "Simti un gol in stomac. Eu sunt la sfarsitul carierei dar pentru colegii mei care mai au inca cativa zeci de ani pana la pensie este dureros", spune Gerard Chanquoi, care la cei 61 de ani ai sai a petrecut 35 in serviciul France Tabac.Infiintata la Sarlat (sud-vestul Frantei), in fieful…