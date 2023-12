Stiri pe aceeasi tema

- VIITORUL SUNA BINE… Timp de patru zile, Vasluiul a fost gazda unui turneu internațional de fotbal, destinat copiilor. Peste 400 de viitori fotbaliști din Romania și Republica Moldova s-au prezentat la startul competiției, iar marii caștigatori au fost Tigers Vaslui (categoria 2013), Juniorul Suceava…

- NEMULȚUMIRI… Bugetarii din județul Vaslui se alatura colegilor din țara și pornesc protestele. Este vorba despre angajații Direcției Județene de Statistica (DJS) Vaslui, angajații TESA ai spitalului județean, cei ai Direcției de Sanatate Publica, cei ai Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) și cei…

- Intr-o comuna de pe Valea Trotușului din Bacau, fermierul Ștefan Cotfas impreuna cu soția, cei șapte copii și trei nepoți locuiesc in aceeași curte și cresc sute de animale. Ștefan Cotfas, soția, cei șapte copii și trei nepoți locuiesc in aceeași curte, in comuna Asau, de pe Valea Trotușului, din județul…

- O categorie de angajați din Romania vor avea o serie de beneficii noi in contractul de munca, printre care o zi libera la aniversare si zece zile libere in caz de urgența medicala in familie.Vorbim despre angajatii din structurile Ministerului de Afaceri Interne, pentru care contractul colectiv de munca…

- LA SFANTU’ ASTEAPTA… In luna august a acestui an, peste 2500 de directori de scoli din toata tara, inclusiv din judetul Vaslui, au cerut Guvernului Ciolacu salarii mai mari. Demersul lor a venit ca urmare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2023, adoptata in luna iunie, care a determinat cresterea…

- INCREDIBIL…Unic, poate, in istoria instantelor de judecata din Romania, dosarul (pretentii – n.r.) deschis in urma plangerii unui fost afacerist vasluian poate aduce in fata magistratilor intreg sistemul judiciar din Romania. Mai exact, fostul afacerist Catalin Ursu, alaturi de alti doi oameni de afaceri…

- DE NECREZUT… In Punctul de Trecere a Frontierei Albița s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților de control, pentru a intra in Romania, pasager intr-un autoturism, un barbat cu cetațenie Republica Moldova, in varsta de 35 de ani. In urma controlului s-a descoperit ascuns, asupra barbatului, un…

- ACHIZIȚIE… Secția de Pediatrie din cadrul Spitalului Municipal de Urgența din Barlad are in dotare un dispozitiv de realitate virtuala compus din casca VR Oculus Meta 2 cu software MedAdventure VR preinstalat , utilizat pentru intervențiile medicale in care este necesara folosirea acelor. Echipamentul…