Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit șefului DSU, Raed Arafat, deși cifrele oficiale arata o scadere semnificativa a ratei de pozitivitate, numarul de cazuri grave de la Terapie Intensiva se menține ridicat. Mai exact, Raed Arafat susține ca peste 1.000 de persoane sunt intubate la ATI de la o zi la alta. „Noi facem o analiza…

- Nicușor Dan a precizat ca va solicita sprijinul Guvernului pentru realizarea bugetului PMB, dar ca nu va cere mai mulți bani decat alte administrații locale. Primarul Capitalei a anunțat ca saptamana viitoare va fi lansat in dezbatere publica proiectul de buget al instituției pe care o conduce, la care…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat marti, la Cotroceni, ca este normala inghețarea salariilor angajaților la stat. Citește și: Guvernul Cițu introduce 'taxa pe ambalaj': La cumparaturi vei achita cate 50 de bani in plus pentru fiecare sticla sau doza cu bere, apa, suc . „Masura…

- Cererea globala pentru produsele chineze a fost atat de mare in ultima perioada incat a creat o criza de containere maritime si a dus la creșeterea costurilor cu shipping-ul, ceea ce ar putea limita exporturile Chinei in lunile urmatoare, scrie agerpres . Incepand din luna iulie a anului trecut, exporturile…

- In perioada pandemiei, aproximativ patru din zece romani reușesc sa faca economii (39%), in condițiile in care inainte de pandemie, intr-o luna obișnuita, doua treimi dintre respondenți (68%) reușeau sa economiseasca, releva Studiul Digitalizarea sistemului bancar in percepția romanilor. Studiul…

- UPDATE – Premierul Florin Citu a declarat, luni, ca salariul minim va creste anul viitor putin peste rata inflatiei, cu 3,1%, mentionand ca a gasit astfel o formula de compromis pentru toata lumea. ‘Astazi am avut o discutie cu patronatele si sindicatele despre salariul minim. Pe de o parte, stiti foarte…

- Reporter: Care a fost impactul crizei economico-sanitare in afacerile Veranda Mall? Maria Craciun : Pe scurt, mare, insa imposibil de cuantificat in mod adecvat in momentul de fata, din mai multe motive. In primul rand, pentru ca cifrele nu spun decat o parte din poveste, in al doilea rand pentru ca…