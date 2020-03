DURA TIMIȘOARA – PRIMA FABRICĂ DE BATERII ȘI CORPURI DE ILUMINAT DIN ROMÂNIA Fabrica de baterii „Dura” a luat fiinta in anul 1920, sub forma unei societati in nume colectiv – intreprindere electrotehnica și tehnica Bartha et. Co. La 23 decembrie 1920 a fuzionat cu fabrica „Lumina” S. A. sub titlul de Uzinele „Dura” S. A. Capitalul social era de 8 milioane de lei si avea 200 de […] The post DURA TIMIȘOARA – PRIMA FABRICA DE BATERII ȘI CORPURI DE ILUMINAT DIN ROMANIA appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

