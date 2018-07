Stiri pe aceeasi tema

- Soferii care vor sa obțina un duplicat al carții de identitate a mașinii, in cazurile in care documentul a fost pierdut, distrus sau furat, nu trebuie sa mai publice un anunț in Monitorul Oficial. Prevederea intra in vigoare din 16 iulie. Procedura de emitere a duplicatului a fost simplificata prin…

- Camera Deputaților a adoptat recent, cu unanimitate de voturi, ca for decizional, proiectul de modificare a OG nr. 78/2000, care prevede o procedura mai simpla pentru șoferii care vor eliberarea unui duplicat al carții de identitate a vehiculului, in cazul pierderii sau furtului acesteia. Și Senatul…

- Prin acest proiect de lege, PSD il scoate practic din procedura organizarii unui referendum de revizuire a Constituției pe președintele Romaniei, intrucat pana acum Parlamentul elabora cate un proiect separat de lege de fiecare data cand se organiza un astfel de referendum, pe care președintele il promulga…