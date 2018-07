Stiri pe aceeasi tema

- Turneul de la Roland Garros iși va afla astazi finaliștii probei de simplu masculin. Disputa dintre Marco Cecchinato și Dominic Thiem va deschide ziua de tenis pe arena Philippe-Chatrier, de la ora 14:00. Pe cea mai mare arena din complexul Grand Slam-ului de la Paris vor putea fi vazuți apoi Rafael…

- LIVE TEXT Simona Halep - Garbine Muguruza, semifinale Roland Garros! Cel mai așteptat meci din acest sezon de la Paris, duelul dintre cea mai buna jucatoare a lumii, Simona Halep, și cea mai in forma jucatoare a momentului, Garbine Muguruza, se joaca azi, in careul de ași de la Roland Garros!

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) a invins-o pe Angelique Kerber, scor 6-7, 6-3, 6-2, și o va infrunta in semifinale pe Garbine Muguruza, intr-un meci care va decide și ocupanta poziției de lider in clasamentul WTA. Simona Halep joaca maine in semifinalele Roland Garros impotriva lui Garbine Muguruza.…

- Statele Unite ale Americii se retrage incet in matca sa de dinaintea celui De-al Doilea Razboi Mondial. Fenomenul e cumva similar, dar de semn opus, cu dezintegrarea URSS de la inceputul anilor ’90. De semn opus, pentru ca entuziasmul general pricinuit atunci de promisiunea libertații, democrației…

- Delia, surprinsE in compania iubitului unei celebre vedete din showbiz. Cei doi sunt foarte apropiati xi dacE nu ar fi vorba tocmai de Delia, iubita lui ar fi trebuit sE fie pusE serios pe ganduri.

- Francezul Jo-Wilfried Tsonga a anuntat ca nu va participa la turneul de Mare Slem de la Wimbledon (2-15 iulie), dupa ce a ratat si prezenta la Roland Garros, ca urmare a faptului ca nu este refacut dupa o interventie chirurgicala pe care a suferit-o la genunchiul stâng

- Am intrat in saptamana a doua de Roland Garros, fani ai tenisului! Suntem la capatul zilei a 8-a de Roland Garros - greu de inteles cum a zburat timpul! S-au stabilit primele trei sferturi de finala, pe tablourile de la simplu feminin si masculin, iar la capatul zilei in care i-am spus La multi…

- Garbine Muguruza, locul 3 WTA și fosta caștigatoare la Roland Garros, s-a calificat fara emoții in optimi. Iberica s-a impus categoric in meciul cu Samantha Stosur, locul 90 WTA, scor 6-0, 6-2. Partida a fost dominata de spanioloaica și a durat doar o ora. In primul set, Muguruza a jucat excelent și…