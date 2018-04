După zilele libere de Paște urmează o nouă mini vacanță pentru români Dupa zilele libere de care ne-am bucurat cu ocazia Paștelui ortodox, ne așteapta o noua minivacanța. Se apropie cu pași repezi zilele de 1 Mai, Rusalii și 1 Iunie. Anul acesta, 1 Mai pica intr-o zi de marți, ceea ce inseamna ca mulți dintre noi vor avea sau iși vor lua liber și luni, pe 30 aprilie. Daca punem la socoteala și weekendul, inseamna ca vom avea patru zile libere. Urmeaza sarbatoarea Rusaliilor, iar a doua zi de Rusalii, ca și a doua zi de Paște, este libera. In 2018, Rusaliile pica pe 27 mai, deci ziua de luni, 28 mai, va fi libera. In aceeași saptamana, vineri, pica 1 Iunie. Ziua… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

