După zile calde ca de august, temperaturile vor scădea brusc. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni Temperaturile vor crește pana in 20 septembrie, dupa care vremea se va raci brusc in special in nord-est. Octombrie va aduce, de asemenea, zile mai reci decat normalul perioadei, anunța meteorologii care au realizat prognoza pentru urmatoarele patru saptamani. Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat, vineri, prognoza pentru perioada 13 septembrie – 11 octombrie.

- Temperaturile vor crește pana in 20 septembrie, dupa care vremea se va raci brusc in special in nord-est. Octombrie va aduce, de asemenea, zile mai reci decat normalul perioadei, anunța meteorologii care au realizat prognoza pentru urmatoarele patru saptamani, pana in 11 octombrie.

