- Atacul ursului l-ar fi putut costa viața pe barbatul din Tulgheș, județul Harghita, daca fiul sau nu ar fi tras cu pușca in aer pentru a speria animalul, spune ministrul Mediului, Tanczos Barna, care a precizat, sambata, ca proiectul de act normativ pentru impușcarea urșilor agresivi e gata.…

- "S-a intamplat o noua tragedie. Un barbat in varsta de 65 de ani a fost atacat de un urs la 100 de metri de casa sa din localitatea Tulgheș, județul Harghita. (....) acest atac de urs l-ar fi putut costa viața pe barbat, daca fiul sau nu se grabea sa-l ajute. (...) Este a cincea oara in ultimele trei…

- In 2016 au fost inregistrate 231 de apeluri de urgența pentru atacuri ale urșilor sau pentru alertarea prezenței acestor animale salbatice in apropierea gospodariilor, ori pe marginea drumurilor. In 2020, numarul de sesizari la 112 a ajuns la peste 1.750, potrivit cifrelor oficiale furnizate de STS,…

- Premierul Florin Cițu a declarat ca a cerut un raport privind atacurile urșilor și vrea sa afle cum procedeaza alte țari inainte ca Guvernul sa aprobe ordonanța aflata in lucru anunțata de ministrul mediului, Tanczos Barna, care prevede alungarea, relocarea sau impușcarea urșilor care provoaca pagube…

- Florin Cițu l-a pus la punct pe ministrul Mediului, Tanczos Barna, de la UDMR, care și-ar dori impușcarea sau tranchilizarea urșilor care ataca oamenii și gospodariile. Cițu i-a cerut un raport in care sa fie detalii legate de victimele și pagubele facute de urși și așteptata sa vada și cum au rezolvat…

- Proiect de ordonanța privind urșii agresivi Foto: Arhiva. Ministrul mediului Tánczos Barna a declarat ca proiectul de ordonanța la care se lucreaza ar permite ca urșii agresivi care ataca pe teritoriul localitaților sa poata fi tranchilizati și relocați sau împușcați…