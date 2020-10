După "zborurile către nicăieri", o companie aeriană oferă acum "vacanțe misterioase" Toate calatoriile par sub semnul întrebarii din cauza pandemiei de COVID-19 așa ca o companie aeriana încearca sa-și convinga clienții sa îmbrațișeze acest lucru, relateaza CNN.



Air New Zeeland va relansa programul &"Mystery Breaks&" în cadrul caruia calatorii platesc o suma fixa pentru a rezerva un întreg pachet de vacanța prin intermediul companiei aeriene, fiind de acord sa nu afle destinația pâna cu doua zile înainte de plecare.



Pachetele vor avea un preț începând de la 599 de dolari australieni (422 de dolari americani) și… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

