Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat astazi avertizarile meteo de vreme rea. Potrivit ANM, pentru intervalul de valabilitate 24 decembrie, ora 12:00 ndash; 26 decembrie, ora 10:00 a fost emisa o informare meteo de precipitatii moderate cantitativ, intensificari ale vantului si polei.…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis vineri dimineata o avertizare nowcasting Cod portocaliu de vant puternic pentru zona de munte a judetului Cluj, valabila pana la ora 12:00. Potrivit meteorologilor, in judetul Cluj, la altitudini de peste 1.800 de metri, se vor semnala intensificari…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis doua coduri de vreme rea pentru județul Buzau, valabile in acest week-end. Este vorba despre un Cod galben, valabil pana maine la ora 17.00, care anunța ploi și ninsori insemnate cantitativ. „In intervalul menționat, in zonele deluroase din Oltenia…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis sambata o informare de ninsori, ploi și viscol, pana luni dimineața in aproape toata țara, un Cod galben de ploi și ninsori puternice și Oltenia, Muntenia, Banat și Moldova, dar și un Cod portocaliu de ninsori abundente și viscol la munte, pentru 13 județe.…

- Atenționare COD GALBEN de NINSORI și vant puternic in județul Alba: Iarna vine in FORȚA in Romania Atenționare COD GALBEN de NINSORI și vant puternic in județul Alba: Iarna vine in FORȚA in Romania Precipitatiile sub forma de ploi si ninsori vor cuprinde toata tara, incepand cu noaptea de luni spre…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, marți, mai multe avertizari Cod galben și portocaliu de vant puternic, lapovița și ninsoare, in unele zone urmand sa se depuna strat consistent de zapada. Zona montana din județul Cluj este vizata de atenționarea cod portocaliu de ninsori abundente și…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis marti avertizari Cod galben si portocaliu de vant puternic, lapovita si ninsoare in zona montana si submontana, valabile in intervalul 30 noiembrie – 01 decembrie. Intre 30 noiembrie, ora 20 si 01 decembrie, ora 16, este valabil un Cod galben de vant puternic…

- Ploile nu se dau duse din peisaj, in perioada urmatoare, astfel ca meteorologii au emis avertizari COD GALBEN și PORTOCALIU. Mai exact, Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a transmis, joi, 14 octombrie, doua avertizari. Prima dintre ele, tip COD GALBEN, va fi in vigoare in intervalul 14 octombrie,…