După viscolul puternic urmează temperaturi de -10 grade! Nămeți de doi metri după viscolul de cod portocaliu Sunt in continuare probleme cu zapezile in județele care au fost sub cod portocaliu de viscol. Intr-o comuna din județul Buzau, locuitorii au ramas blocați in case dupa ce zapada le-a ajuns pana la nivelul ferestrelor. Și pe majoritatea drumurilor naționale s-a acționat in permanența. Meteorologii anunța ninsori și ger in zilele urmatoare, iar temperaturile vor ajunge chiar și la minus zece grade in unele zone. In București ninge de cateva ore. In județele Vaslui și Neamț s-a lucrat non-stop cu freze pentru a elibera șoselele de zapada. Mai multe tiruri și mașini care au ramas impotmolite in… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Traficul rutier este blocat pe mai multe drumuri din țara. Este vorba despre un drum national din judetul Galati si alte 12 drumuri judetene din Buzau, Bacau, Braila, Galati, Dambovita si Vrancea. Se intervine cu utilaje de deszapezire si material antiderapant, pentru se putea redeschide traficul.

CNAIR si Poliția Rutiera au decis inchiderea circulației pentru toate categoriile de autovehicule pe anumite sectoare de drum din DN 23, DN 23A, DN 23B, DN 2L, DN 2R, DN 2N și DN 2M, din cauza ninsorii abundente, a viscolului și a vizibilitații reduse pe o distanța de 15 metri.

ANM a emis doua avertizari meteo cod portocaliu și cod galben pentru acest weekend. Vrancea se afla sub incidența codului portocaliu de ninsori abundente și viscol, care a intrat in vigoare astazi la ora 10:00 și expira duminica, 29 ianuarie, la aceeași ora. Potrivit meteorologilor, in județele Vrancea,…

Meteorologii au actualizat atenționarea de ninsori și viscol, din cod galben in cod portocaliu, iar județul Buzau este vizat de aceasta avertizare!

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o avertizare cod galben de polei, valabila pana vineri dimineata in zone din zece judete.Potrivit meteorologilor, in intervalul 12 ianuarie, ora 10.00 - 13 ianuarie, ora 6.00, in Moldova si in nord-estul Munteniei temporar se vor semnala precipitatii…

E iarna in tot mai multe regiuni din tara. 14 judete au fost sub cod galben de ploi si depunere de polei. O noua avertizare ANM Cod galben de polei a fost emisa joi dimineata de ANM si este valabila pana vineri. Avertizarea Cod galben de polei este valabila pana vineri in zece județe din Moldova.

