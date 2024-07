Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea ceha Barbora Krejcikova, care a castigat sambata turneul de la Wimbledon, al doilea sau titlu de Mare Slem dupa trei ani de la primul obtinut la Roland Garros, a afirmat ca inca nu-si revine si nu stie "cum s-a intamplat asta", relateaza AFP, citat de Agerpres.

- Jucatoarea rusa de tenis Mirra Andreeva, in varsta de 17 ani, s-a calificat miercuri in semifinale la Roland Garros dupa ce a invins-o pe belarusa Arina Sabalenka, numarul 2 mondial, in trei seturi, 6-7 (5/7), 6-4, 6-4. Mirra Andreeva, locul 38 mondial, a obtinut prima sa calificare in semifinalele…

- Jucatoarea italiana de tenis Jasmine Paolini, numarul 15 mondial, a obtinut miercuri o calificare surprinzatoare in semifinalele turneului de Mare Slem de la Roland Garros, invingand-o pe kazaha Elena Ribakina, locul 4 mondial, in trei seturi, 6-2, 4-6, 6-4. Jasmine Paolini, care s-a impus dupa doua…