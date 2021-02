Stiri pe aceeasi tema

- Serena Williams in varsta de 39 ani, numarul 11 WTA, a caștigat in fața Simonei Halep in sferturile de la Australian Open, dupa o ora și 21 de minute de joc. Imediat dupa meci, Alexis Ohanian, sotul sportivei din SUA, a postat un mesaj pe retelele sociale in care in numește din nou ”clovn” pe... View…

- Omul de afaceri Ion Tiriac a declarat despre Serena Williams ca ar trebui sa se retraga din tenis, deoarece nici varsta, nici greutatea nu-i mai permit sa joace bine. "La varsta asta (n.r. - 39 de ani) si la greutatea pe care o are acum, nu se deplaseaza atat de usor pe cat se deplasa acum…

