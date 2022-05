Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (30 de ani, 21 WTA) a invins-o pe Cori Gauff (18 ani, 16 WTA), scor 6-4, 6-4, și s-a calificat in sferturile de finala ale Mastersului de la Madrid. Sportiva din Constanța a ajuns pe locul 3 in ierarhia all-time a banilor caștigați din tenis. Simona Halep va juca in sferturi cu tunisianca Ons…

- Ons Jabeur (27 de ani, locul 10 WTA) a prefațat meciul din „optimile” de la WTA Madrid, Simona Halep (30 de ani, 21 WTA) - Cori Gauff (18 ani, 16 WTA). Tunisianca va intalni caștigatoarea in faza urmatoare și spera, mai in gluma, mai in serios, ca aceasta sa fie cat mai epuizata. Jabeur e singura jucatoare…

- Trecusera aproape 6 ani de la precedentul triumf al Simonei Halep (30 de ani, 21 WTA) in fața unui numar 2 mondial. La Madrid, romanca a rapus-o pe Paula Badosa (24 de ani), scor 6-3, 6-1, restabilind ferm legaturile cu elita. Simona Halep (30 de ani, 21 WTA) și Cori Gauff (18 ani, 16 WTA) se vor intalni…

- Tunisianca Ons Jabeur (27 de ani, 10 WTA) a ramas singura jucatoare de top 10 de pe tabloul principal al Masterului de la Madrid. Simona Halep (30 de ani, 21 WTA) și Cori Gauff (18 ani, 16 WTA) se vor intalni luni, dupa ora 17:00, in optimile de finala ale Mastersului de la Madrid. Surprizele se țin…

- Simona Halep (30 de ani, 21 WTA) și Cori Gauff (18 ani, 16 WTA) se vor intalni luni, dupa ora 17:00, in optimile de finala ale Mastersului de la Madrid. In șaisprezecimile de finala, Simona Halep (30 de ani, 21 WTA) a invins-o pe Paula Badosa (24 de ani, 2 WTA), scor 6-3, 6-1;Meciul dintre Halep și…

- Simona Halep (21 WTA) s-a calificat in optimile de finala ale Mastersului de la Madrid, dupa ce a invins-o pe Paula Badosa (2 WTA), scor 6-3, 6-1, transmite GSP . In optimile de finala, Simona Halep o va intalni pe Cori Gauff (18 ani, 16 WTA), marea speranța a tenisului american. Meciul se va disputa…

- Simona Halep (30 de ani, 21 WTA) a invins-o pe Paula Badosa (24 de ani, 2 WTA), scor 6-3, 6-1, și s-a calificat in optimile de finala ale Mastersului de la Madrid. Sportiva din Constanța spune ca un rol important in victorie l-a avut și Patrick Mouratoglou. Gazeta se afla la Madrid, prin intermediul…

- Simona Halep (Romania, 23 WTA) a fost foarte bine dispusa la interviul acordat pe teren, dupa victoria fara emoții in fața Gabrielei Ruse (Romania, 59 WTA), din optimile turneului de la Dubai (Emiratele Arabe Unite). Fostul lider WTA a spus ca nu a avut o misiune chiar atat de ușoara precum o arata…