- Alexandru Mitrita a marcat unicul gol al meciului Romania – Armenia. Jucatorul legitimat la PAOK Salonic a inscris cu o lovitura de cap, in minutul 26. “Meci foarte greu pentru noi, dar am avut posesie de la cu cap la altul. Am pierdut putin posesia in repriza a doua, dar important este ca am reusit…

- Nationala de fotbal a Romaniei a invins, cu scorul de 1-0 (1-0), reprezentativa Armeniei, intr-o partida disputata pe stadionul „Steaua” din Bucuresti, contand pentru Grupa J a preliminariilor Campionatului Mondial din 2022.Unicul gol al intalnirii a fost marcat, in minutul 26, cu capul, in urma unui…

- Selectionerul Mirel Radoi a anuntat, in mod surprinzator, ca nu va fi antrenorul echipei nationale, indiferent daca aceasta se va califica sau nu la barajul de accedere la Cupa Mondiala din 2022, transmite News.ro. „In momentul de fata ar trebuie sa vorbim despre partidele ramase si nu despre soarta…

- Nationala de fotbal a Romaniei a invins Armenia cu scorul de 1-0, rezultat stabilit inca din prima repriza a meciului de pe Stadionul Steaua din Bucuresti, in Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022. Alexandru Mitrita a marcat unicul gol al meciului in minutul 26, cu capul, in urma…

- In conferința de presa susținuta inaintea meciului cu Armenia, Mirel Radoi a declarat ca nationala Romaniei nu ar avea ce sa caute nici macar la un “baraj de Cupa UEFA-Intertoto” daca nu va castiga in ultima etapa a grupelor de calificare la Cupa Mondiala, cu Liechtenstein. “Din trei meciuri practic…

- Armenia, pe care Romania o va infrunta luni, la Bucuresti, a remizat cu Islanda, 1-1, vineri, in deplasare, intr-un meci din Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022. Armenii au deschis scorul la Reykjavik prin fundasul dreapta Kamo Hovhanisian (35), fiind egalati spre final, cand a marcat…

- Echipa nationala a Romaniei intalneste, vineri, de la ora 21.45 (Pro TV), selectionata Germaniei, pe „Volksparkstadion“ din Hamburg. Partida conteaza pentru etapa a 7-a din Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale 2022. Misiunea tricolorilor va continua apoi luni, 11 octombrie, de la ora 21.45, cand…

- Echipa nationala a Romaniei intalneste, miercuri, de la ora 21.45 (Pro TV), pe „Tose Proeski Arena” din Skopje, selectionata Macedoniei de Nord. Partida conteaza pentru etapa a 6-a din Grupa J a preliminariilor CM 2022. Disputa va fi arbitrata de o brigada spaniola. La centru va fi Mateu Lahoz, iar…