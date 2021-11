Stiri pe aceeasi tema

- Medicul și deputatul Alexandru Rafila crede ca valurile 5 sau 6 ale pandemiei de Covid vor exista, dar vor fi mai mici. El a spus, la emisiunea Marius Tuca Show de la Aleph News, ca nu crede ca bunicii au nevoie de certificat verde ca sa mearga sa iși ia paine. Intrebat la Marius Tuca Show cu privire…

- Un tanar de 17 ani, confirmat cu Covid, care suferea de diabet zaharat, a murit la Spitalul Județean de Urgența Craiova. Acesta fusese vaccinat cu prima doza de vaccin in aprilie, potrivit mediafax.ro. Potrivit reprezentanților spitalului, tanarul de 17 ani a ajuns sambata la UPU cu mijloace…

- Potrivit unui studiu, cei care sunt infectați cu COVID au un risc mai mare de a face diabet. Care este explicația? Medicii sunt ingrijorați de numarul tot mai mare de pacienți care fac diabet, fie in timp ce sunt infectați cu coronavirus, fie la scurt timp dupa ce s-au recuperat. SARS-CoV-2 poate afecta…

- Reprezentanții companiei farmaceutice americane Pfizer au anunțat, luni, debutul unui studiu amplu in cadrul caruia se va testa un medicament antiviral cu administrare orala care ar putea preveni COVID-19 in cazul celor care au fost expuși la virus, relateaza Reuters , potrivit Digi 24 . In cadrul studiului,…

- De la o zi la alta numarul cazurilor de COVID-19 crește tot mai mult. Din pacate, crește și numarul persoanelor internate la Terapie Intensiva. In toata tara mai sunt disponibile doar 19 paturi pentru adulti. Ministrul interimar al Sanatații, Cseke Atilla, a facut marți, precizari importante, la Antena…

- Ministerul sanatații a anunțat intr-un comunicat de presa ca, incepand de luni, 13 septembrie, parinții infectați cu coronavirus vor putea fi tratați in secțiile de pediatrie unde se afla internați și copiii lor, daca forma lor de boala nu este grava, potrivit Digi24.Potrivit ministerului sanatații,…