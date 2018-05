Stiri pe aceeasi tema

- Aflata la 180 de kilometri de Timisoara, in Voivodina, localitatea este cunoscuta drept centrul comunitatii slovace din tara vecina. Reprezentantii orașului s-au aflat la Timisoara pentru a promova aceasta noua destinatie turistica. Zona ofera numeroase parcuri,…

- Banațenii au dovedit inca o data ca sunt bune gazde, primind-o pe Andra așa cum se cuvine, cu caldura, aplauze și mii de zambete. Artista a dorit sa le mulțumeasca fanilor ... The post Andra, dupa concert: ”Timișoara, ai fost superba, ca de fiecare data!”. Video appeared first on Renasterea banateana…

- FEST-FDR2018 continua la Timișoara cu spectacole ieșite din comun. In premiera in orașul de pe Bega va fi prezentat un spectacol produs de sarbii din Novi Sad, iar pe langa evenimentele din salile Teatrului Național, sunt programate reprezentații in aer liber la care accesul publicului e liber.

- Ministerul Transporturilor a scos in dezbatere publica, pana pe 4 mai, un proiect de relansare a traficului naval pe canalul Bega. Aceasta cale navigabila va lega Timișoara de Tisa și de Dunare. O parte a canalului, lunga de 44,5 kilometri, se afla pe teritorioul Romaniei, iar alți 28,3 kilometri se…

- Sursa foto: u-bt.ro Echipa de baschet U-Banca Transilvania Cluj-Napoca a pierdut cu scorul de 79-83 (12-22, 20-23, 25-15, 22-23), meciul disputat in deplasare in fața formației BC SCM Timișoara, o partida contand pentru faza Top 6 a Ligii Naționale de Baschet Masculin (LNBM). Diferența de doar patru…

- Dupa un drum de aproximativ 140 de kilometri, timisorenii pot ajunge intr-o zona turistica deosebita, pe malul Dunarii. Este vorba de Veliko Gradiste, mai mult cunoscuta sub numele de Silver Lake – Srebrno Jezero, un lac aparut pe unul dintre bratele fluviului, devenit destinatie de vacanta…

- Pe o porțiune de teren de vreo 2 hectare, din vecinatate Ștrandului Ioșia, Administrația Domeniului Public are in plan sa contruiasca un centru spa, de relaxare și tratament, separat de actualul ștrand. Proiectul are susținerea municipalitații, a primarului Ilie Bolojan, care apreciaza ca…

- Un barbat de 31 de ani care era urmarit national a fost prins, ieri, la Timisoara, de politistii Serviciului de Investigatii Criminale Timis. Pe numele sau era emis de catre Judecatoria Timis un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea. Conform comunicatului transmis de reprezentantii IPJ Timis,…