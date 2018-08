Sefa diplomatiei austriece, Karin Kneissl, care a tinut prima pagina a ziarelor dupa ce a valsat cu presedintele rus Vladimir Putin la nunta sa, a "recidivat", dansand samba si bossa nova cu omologii europeni reuniti la Viena, si a dat asigurari ca valsul aduce un plus de suflet in diplomatie, informeaza vineri AFP.



Karin Kneissl, afiliata Partidului Libertatii din Austria (FPOe, extrema-dreapta), a povestit vineri pentru presa ca a petrecut cu o zi inainte "o seara inspirata", dansand cu omologii sai britanic, grec si roman, in timpul receptiei care a urmat reuniunii ministrilor…