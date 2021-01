După un ''turneu european'', monolitul misterios reapare în Canada Un misterios obelisc metalic, asemanator celor aparute in desertul american Utah si in mai multe tari europene, printre care si Romania, a fost descoperit joi pe malul unui rau al orasului canadian Toronto, scrie vineri AFP.



Avand o forma dreptunghiulara si aproape patru metri inaltime, misterioasa structura metalica a fost deja observata si apoi a disparut in alte regiuni canadiene in cursul lunii decembrie, in orasele Vancouver si Winnipeg.



La Toronto, mai multe persoane s-au grabit sa fotografieze straniul obiect si au distribuit pozele pe retelele de socializare.

Sursa articol si foto: agerpres.ro

