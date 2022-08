După un sezon cu prețuri astronomice, hotelierii anunță reduceri de 75%. Începe programul „Litoralul pentru toți” Din 28 august incepe o noua ediție a programului „Litoralul pentru toți”, cu preturi reduse pana la 75%. O noapte de cazare la malul marii porneste de la 35 lei. Pana in prezent și-au anunțat participarea 27 hoteluri din toate stațiunile de pe litoralul romanesc, dar pana la momentul de start al programului, Federația Patronatelor […] The post Dupa un sezon cu prețuri astronomice, hotelierii anunța reduceri de 75%. Incepe programul „Litoralul pentru toți” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

