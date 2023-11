Stiri pe aceeasi tema

- Turneul african al președintelui continua. Dupa incheierea vizitei in Kenya, Klaus Iohannis va ajunge in Zanzibar. Șeful statului urmeaza sa petreaca patru zile in Tanzania, anunțul a fost facut recent de presa locala. Din safari, Klaus Iohannis ajunge in Zanzibar Urmatoarea oprire in turneul african…

- A doua zi a vizitei in statul african a oferit cuplului prezidențial o experiența deosebita, dar care nu a fost inclusa in programul oficial. Apariția președintelui a fost impecabila, ținuta sa fiind perfecta pentru o astfel de activitate. Mulți s-au intrebat cat costa o geaca asemanatoare cu cea purtata…

- Presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen, au fost in safari, in timpul vizitei oficiale in Kenya, in Parcul National Nairobi. In același timp, la mii de kilometri distanța, in Romania, partidele aflate la guvernare, PSD și PNL, se cearta pe legea pensiilor.

- Președintele Romaniei și Carmen Iohannis au mers, miercuri, in safari, intr-o zi in care in programul oficial al președintelui nu sunt activitați publice. Imaginile au fost prezentate de autoritațile din Kenya. Noi detalii despre cele patru zile in Tanzania au aparut in presa africana.

- Presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen, au fost in safari, in timpul vizitei oficiale in Kenya, in Parcul National Nairobi, in cadrul vizitei oficiale in Kenya. Pe pagina de Facebook Kenya Wildlife Service au aparut imagini cu el si cu sotia sa.”Astazi, secretarul de cabinet al Ministerului…

- Presidents of Kenya, Tanzania, Cabo Verde and Senegal, decorated with Star of Romania National OrderPresident Klaus Iohannis decorated his counterparts from the Republic of Kenya, the United Republic of Tanzania, the Republic of Cabo Verde and the Republic of Senegal with the Star of Romania National…

- Presedintele Klaus Iohannis efectueaza, incepand de marti pana pe 23 noiembrie, un turneu in state africane: vizite de stat in Kenya, Tanzania si Republica Cabo Verde (Republica Capului Verde), precum si o vizita oficiala in Senegal.

- Președintele Klaus Iohannis pleaca intr-un nou și costisitor turneu extern. Dupa deplasarile prelungite in Asia de Sud-Est și Extremul Orient și America Latina, acum președintele se pregatește de o vizita in Africa (și Est și Vest) in Kenya, Tanzania/ Republica Capului Verde și Senegal. Toate deplasarile…