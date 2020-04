Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Almașan este extrem de populara pe rețelele de socializare, unde are sute de mii de oameni care ii urmaresc zilnic postarile. Profitand de numarul mare de prieteni virtuali, vloggerița a postat de curand un filmuleț in care le propune 30 de activitați de facut in casa pentru a trece mai ușor…

- Loredana, regina muzicii romanesti, a pregatit lansarea albumului “Agurida XX (20)”. Artista a lansat pe 11 aprilie (data cand trebuia sa aiba loc concertul de la Sala Palatului) prima piesa de pe urmatorul material discografic – “Bun ii vinul ghiurghiuliu”. Loredana va lansa saptamanal cate o melodie…

- HaHaHa Production lanseaza "Spala-te pe maini!", un ghid muzical animat pentru promovarea spalatului corect pe maini care este prima si cea mai importanta masura de auto-protectie in lupta impotriva virusilor. „Foarte putini dintre noi stiu sa se spele asa cum trebuie pe maini.…

- Foothills este un proiect muzical polonez format din doi buni prieteni care lucreaza impreuna de peste 6 ani: Kamil Pankowski din Lublin și Kamil Relikowski din Rzeszow. In tot acest timp, producțiile lor muzicale au ajuns la peste 50 de milioane de vizualizari pe Spotify și peste 80 de milioane de…

- Videoclipul piesei ”'Take On Me”, relansat de trupa A-ha, in varianta 4K in 2010, a atins 1 miliard de vizualizari pe YouTube arata Smart Radio, pastrand un loc special pentru muzica trupei in playlistul zilei, anunța MEDIAFAX.Piesa lansata de trupa A-ha in 1984, “Take On Me” este una dintre…

- Emilian, artistul romantic de la HaHaHa Production, lanseaza „O mie de inimi”, o piesa pentru cei singuri care-și cauta necontenit iubirea. „Sunt foarte mulți oameni care-și cauta jumatatea și la un moment dat iși pierd și speranța de a o gasi. Prin «O mie de inimi» imi doresc sa le transmit un mesaj…