- Primarul municipiului Reghin, Mark Endre, a declarat astazi pe pagina personala de Facebook ca in prezența lui Cseke Attila, ministrul Dezvoltarii, Compania Naționala de Investiții (CNI) a semnat contractul de execuție cu firma caștigatoare pentru reabilitarea cinematografului Patria din Reghin. De…

- Un medic din Sibiu afirma ca, intr-o tara condusa de ”tot felul de multipli licentiati, unii cu studii doctorale tip „copy-paste”, pandemia a facut ravagii. Medicul Egri Eduard a transmis, miercuri, un mesaj despre ”repetenti”. Gand de dimineața. Despre repetenți. Daca școala romaneasca a refuzat sa…

- Banii adunați cu acest prilej vor fi folosiți ca și contribuție directa la facturile de utilitați pentru persoane aflate intr-o situație financiara precara, iar la finalul acțiunii, materialul lemnos al pomului caritabil va fi distribuit tot in randul familiilor nevoiașe (dupa nevoie), ca lemn de foc.…

- Rotaract Club Teka anunța demararea tradiționalului Proiect de caritate de Craciun Give in a Different Way, anul acesta intr-o forma speciala. Ca de obicei, scopul principal al proiectului este acela de a oferi suport unor oameni nevoiași in preajma sarbatorilor, de data aceasta in doua moduri:- Amplasarea…

- Unde se afla Sfinxul și Babele, in Prahova sau Dambovița? Dupa ani de procese, magistrații au dat verdictul Unde se afla Sfinxul și Babele, in Prahova sau Dambovița? Dupa ani de procese, magistrații au dat verdictul Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Dambovita, Corneliu Stefan, a anuntat castigarea…

- Asociația Elevilor din Maramureș (AEM) recruteaza, astfel ca elevii care doresc sa se implice in mișcarea de reprezentare se pot inscrie completand, pana in 13 decembrie, un formular, disponibil online, pe pagina de Facebook a organizației. Mai multe detalii, la Cristina Miculaiciuc, președintele AEM,…

- Doua jurnaliste și un medic oftalmolog au pornit o mișcare de protest purtand sambata, 6 noiembrie, pancarte pe care era evidențiat mesajul „Deschideți Cinema Arta!" sau „Fara filme viața e pustiu". Aceste mesaje sunt adresate conducerii orașului, pentru salvarea cinematografului. Sursa fotografiei:…

- Șeful Departamentului pentru Dezvoltare Durabila, Borbely Laszlo, a scris duminica, 24 octombrie, pe pagina sa de Facebook, un mesaj special cu ocazia Zilei Internaționale a Organizației Națiunilor Unite (ONU). "Pe 24 octombrie 1945, intra in vigoare Carta Națiunilor Unite. In fiecare an, aceasta aniversare…