Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic s-a calificat in optimile de finala ale turneului de Mare Slem de la Wimbledon, pe care l-a castigat de sapte ori in cariera sa, dupa o victorie in patru seturi, 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (7/3), obtinuta sambata in fata australianului Alexei Popyrin.

- Germanul Alexander Zverev, 27 de ani, numarul 4 ATP, s-a calificat in optimi de finala la Wimbledon, dupa 6-4, 6-4, 7-6 (15) in fața lui Cameron Norrie, 28 de ani, 42 ATP, și rezistand dupa o cazatura suferita in setul secund. Recent finalist la Roland Garros, Alexander Zverev arata ca este capabil…

- Jucatorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz, clasat pe locul 3 in ATP și favorit numarul 3 la turneul de la Wimbledon, s-a calificat in optimile de finala dupa o victorie dramatica in cinci seturi impotriva americanului Frances Tiafoe (locul 29 ATP, favorit nr. 29). Carlos Alcaraz – Frances Tiafoe, meci…

- „Sper ca Rafael Nadal va putea juca mult mai mult timp decat credem”, a declarat fostul mare tenisman elvetian Roger Federer despre rivalul sau spaniol, scrie site-ul eurosport.fr. In trecere miercuri prin localitatea franceza La Courneuve pentru a inaugura un teren de tenis impreuna cu o asociatie,…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea s a calificat, sambata, in optimile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 4.791.105 euro, dupa ce a invins o pe cehoaica Marketa Vondrousova, a sasea favorita, cu 7 6 7 1 , 6 3.Sorana Cirstea 34 ani, 32 WTA , cap de serie numarul…

- Echipa germana Bayer Leverkusen s-a calificat joi seara in finala Ligii Europa, dupa 2-2 pe teren propriu cu AS Roma. In finala s-a calificat si Atalanta Bergamo, victorie cu 3-0 cu Olympique Marseille, scrie news.ro.

- Echipa italiana Atalanta Bergamo a invins miercuri seara, pe teren propriu, scor 4-1, formatia AC Fiorentina, in semifinalele Cupei Italiei. Atalanta s-a calificat in finala competitiei, informeaza news.ro.

- Tenismanul australian Alex de Minaur, numarul 11 mondial, s-a oprit joi in optimile de finala ale turneului ATP 500 de la Barcelona, dotat cu premii totale de 2.782.960 de euro, fiind invins in doua seturi, 7-5, 6-2, de francezul Arthur Fils.