- Un barbat din judetul Iasi a murit la Spitalul de Boli Infectioase din municipiu, dupa ce a fost diagnosticat cu virusul West Nile. Medicii ieseni spun ca barbatul, care suferea si de alte boli, a fost internat cu simptome specifice meningitei, ulterior fiind confirmat virusul West Nile, transmis…

- Un pacient in varsta de 67 de ani din judetul Iasi a murit, astazi, la Spitalul de Boli Infectioase dupa ce a fost diagnosticat cu meningita cu virusul West Nile, transmis prin intepatura de tantar. Potrivit managerului institutiei medicale, prof.dr. Carmen Dorobat, la Iasi au fost confirmate 7 cazuri…

- Un barbat dintr-o comuna din judetul Iasi a murit din cauza virusului West Nile la Spitalul de Boli Infectioase din municipiul resedinta, acesta fiind primul deces inregistrat in judet. Directorul Spitalului de Boli Infectioase "Sfanta Parascheva" din Iasi, Carmen Dorobat, a declarat ca barbatul a venit…

- „In cazul bebelusului de trei luni s-a confirmat serologic, dupa deces, ca rujeola a fost cauza mortii. De la inceputul anului 2018 au fost 266 de cazuri inregistrate la Iasi, dintre care 40 au fost fara complicatii, iar sase s-au soldat cu decese", a precizat profesorul Carmen Dorobat, managerul Spitalului…