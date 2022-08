Primaria a renuntat la planul de desfiintare a Ecopiata, societate care administreaza pietele agroalimentare din Iasi. La propunerea executivului, plenul Consiliului Local (CL) a aprobat declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie care va sta in functie 4 ani. Anul trecut, s-a pus problema desfiintarii societatii avand in vedere starea deplorabila a pietelor din oras si lipsa investitiilor. In tot acest timp, seful Ecopiata Cristian Starica este unul dintre cel mai bine platiti directori din administratia locala: in fiecare luna, Starica a incasat circa 4.000 euro.…