- Rusia a anunțat sambata ca isi suspenda participarea la Acordurile de la Istanbul, care asigura o continuare a exporturilor de cereale ucrainene, vitale in aprovizionarea alimentara a tarilor sarace, in urma unui atac cu drone care a vizat sambata nave rusesti in Crimeea, pe care Moscova le imputa Ucrainei…

- Fostul cancelar german Angela Merkel a sustinut joi ca nu are niciun regret in legatura cu politica energetica pe care a dus-o in cei 16 ani cat s-a aflat la putere si cand a plasat Rusia drept unul dintre cei mai importanti furnizori de gaze, relateaza France Presse si Reuters."Din perspectiva epocii,…

- Germania a beneficiat, cel puțin in ultimii 25 de ani, de contracte avantajoase cu Rusia la gaze naturale și alte hidrocarburi, politica intens promovata de fostul cancelar Angela Merkel. Ea declara ca „in epoca ei era de ințeles” o astfel de orientare. “Din perspectiva epocii, era foarte rational…

- La Astana, capitala Kazahstanului, e programata joi o intrevedere intre președintele Turciei, țara NATO și președintele Rusiei. Kremlinul se asteapta ca Recep Tayyip Erdogan sa-i faca lui Vladimir Putin o propunere concreta de mediere cu privire la conflictul din Ucraina, relateaza Reuters . „Turcii…

- Moscova a desfasurat drone iraniene in razboiul sau declansat asupra Ucrainei, in conditiile in care propriile stocuri de arme se reduc, potrivit unei evaluari facute de analisti britanici in domeniul informatiilor, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Consiliul UE a decis astazi sa prelungeasca cu șase luni, pana la 31 ianuarie 2023, masurile restrictive impotriva anumitor sectoare ale economiei Federației Ruse”, se arata in comunicatul de presa.Se remarca faptul ca aceste sancțiuni constau in prezent intr-o gama larga de masuri sectoriale, inclusiv…

- Partidul lui Vladimir Putin, Rusia Unita, a propus miercuri organizarea pe 4 noiembrie a unor referendumuri in teritoriile ucrainene ocupate de fortele ruse, pentru alipirea acestor teritorii la Rusia, informeaza AFP. „Donetk, Lugansk si numeroase alte orase ruse vor reveni in sfarsit in portul lor…

- Rusii, atacuri aeriene furibunde in Donbas. Armata rusa si-a intensificat vineri atacurile aeriene asupra pozitiilor ucrainene, in incercarea de a-si scoate din impas ofensiva desfasurata in Donbas, in estul Ucrainei, relateaza agentia EFE. Conform a ceea ce sustine Moscova, trupele sale ar fi facut…