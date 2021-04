După un aprilie prea rece, în mai vine vara. Vom avea temperaturi de 30 de grade, dar și fenomene extreme Dupa o luna aprilie despre care meteorologii spun ca va intra in istorie ca cea mai rece de cand se fac masuratori, Romania va va avea parte de o schimbare brusca a vremii, chiar de la o zi la alta. Meteorologii anunța ca o data cu debutul lunii mai, temperaturile vor crește chiar și pana […] The post Dupa un aprilie prea rece, in mai vine vara. Vom avea temperaturi de 30 de grade, dar și fenomene extreme appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

