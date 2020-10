Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a cerut joi seara la Bruxelles compromisuri de ambele parti pentru a debloca negocierile comerciale post-Brexit intre Londra si UE, inaintea unei luari de pozitie vineri de catre premierul britanic Boris Johnson, relateaza AFP. In fata amenintarii lipsei…

- Liderii statelor membre ale Uniunii Europene, care se reunesc joi la Bruxelles, sunt decisi sa-si exprime fermitatea cu privire la relatia post-Brexit cu Londra, in pofida presiunilor premierului britanic Boris Johnson, care lasa sa planeze amenintarea unei opriri a negocierilor, comenteaza AFP. Premierul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si alti lideri din Uniunea Europeana vor insista, la summitul din 15-16 octombrie, pe reguli de aplicare dure pentru orice viitor acord comercial cu Regatul Unit, avertizandu-l pe premierul Boris Johnson ca planul Londrei de a ignora acordul de retragere a aratat…

- Premierul britanic Boris Johnson si presedintele Consiliului European Charles Michel sunt de acord ca s-au facut unele progrese in negocierea relatiei post-Brexit intre Uniunea Europeana si Regatul Unit, dar exista in continuare divergente semnificative in unele chestiuni, a declarat miercuri un purtator…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, acuza Uniunea Europeana ca il amenința cu impunerea unei frontiere comerciale in Marea Irlandei și cu o blocada alimentara intre Marea Britanie și Irlanda de Nord, daca nu va fi de acord cu termenii oficialilor europeni in ceea ce privește relația post-Brexit.…

- Marea Britanie si Uniunea Europeana au ridicat tonul luni, cu o zi inaintea reluarii negocierilor asupra relatiei post-Brexit, Boris Johnson amenintand sa se retraga din discutii la mijlocul lui octombrie si pregatindu-se, conform Financial Times, sa revina asupra anumitor angajamente din trecut, relateaza…