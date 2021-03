După un an tensionat cu SUA, China anunță o majorare a bugetului militar Bugetul militar al Chinei, care este al doilea din lume dupa cel al SUA, se va majora in acest an cu 6,8%, o foarte usoara crestere fata de anul trecut (6,6%), ajungand la 1,355 miliarde de yuani (209 miliarde dolari americani), indica vineri un raport al Ministerului chinez al finantelor publicat in marja sesiunii anuale a parlamentului de la Beijing, transmite AFP, conform AGERPRES. Aceasta suma ramane totusi de trei pana la patru ori mai mica decat cea alocata de Washington apararii si mult sub cresterile cu doua cifre care reprezentau norma pana in 2014. BREAKING SURSE Tribunalul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

