- Prima zi, dupa un și trei luni de pandemie, in care in județul Suceava nu s-a inregistrat nici un caz de infectare cu SARS-CoV-2 a fost marți, 2 iunie. In județ au fost testate 350 de persoane și nu a fost depistat nici un caz pozitiv. Incidența este inca de 0,13 la suta.In țara, in urma testelor ...

- In județul Suceava au fost confirmate 14 cazuri noi de COVID-19, cu unul in minus fața de raportarea precedenta, din 1.020 de teste. Numarul persoanelor infectate a ajuns la 24.032, iar al celor declarate vindecate la 22.650. In județul Suceava sunt 214 cazuri active de COVID-19, cu 2 mai multe fața…

- Incidența cazurilor de Covid-19 in județul Suceava a scazut la 0,33 la mia de locuitori. Vineri s-au inregistrat doar 17 cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 și 3 persoane reconfirmate pozitiv la retestare, din 1.116 persoane testate in ultimele 24 de ore.La nivel național, in ultimele 24 de ore ...

- Municipiul București inregistreaza cea mai mare rata de infectare din tara, 2,17 de persoane la mia de locuitori, in scadere fața de ziua de ieri, 4 mai (2,27). Incidența continua sa scada in Romania, in acest moment rata de infectare in țara fiind de 1,41. Romania inregistreaza peste 1.500 de cazuri…

- Numarul de cazuri zilnice de infectare cu SARS-CoV-2 in județul Suceava a scazut, sambata, la 36, fața de 67 in ziua anterioara, iar cel al persoanelor reconfirmate pozitiv la retestare a scazut la 14, fața de 19, in ziua precedenta. In ultimele 24 de ore au fost testate in județ 825 de ...

- Numarul de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 in județul Suceava a scazut, joi, la jumatate fața de ziua precedenta, inregistrandu-se 45 de cazuri noi, fața de 89, cate au fost miercuri. De asemenea, numarul pacienților reconfirmați pozitivi la retestare a fost de 7, fața de 28, in ziua anterioara. ...

- Miercuri s-au inregistrat mai puține cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 in județul Suceava, 89 de persoane, comparativ cu ziua precedenta, cand au fost 95 de persoane, insa incidența cazurilor pozitive inregistreaza o ușoara creștere: 1,08 la mie, fața de 1,03 la mie, marți. Alți 28 de suceveni ...

- Incidența cazurilor de Covid-19 in județul Suceava a scazut, miercuri, sub 1 la mia de locuitori, respectiv la 0,97 la mie. Numarul de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 a fost de 60, iar alți 21 de suceveni au fost reconfirmați pozitiv la retestare.In țara insa situația se agraveaza. In ...